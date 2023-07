Le PSG prépare une surprise avec Neymar !

Baptiste Berkowicz

Alors que Neymar a pris part à la tournée du PSG au Japon, le Brésilien enchaîne les entrainements collectifs et voit son retour à la compétition devenir de plus en plus imminent. Blessé à la cheville en février dernier, le numéro 10 parisien pourrait même effectuer ses premières minutes sous les ordres de Luis Enrique dans le cadre du match amical de Paris face à Al-Nassr.

Le retour de Neymar se précise. Blessé en février dernier à la cheville droite, le numéro 10 parisien avait pris la décision de se faire opérer afin de minimiser les risques de rechute. Le Brésilien est en passe de retrouver la compétition.

Des séances d'entrainement intenses

D'après les informations de L'Équipe , les deux dernières séances collectives, dimanche et lundi, effectuées par Neymar laissent penser que le Brésilien pourrait rejouer d'ici la fin de cette tournée asiatique. Une perspective qui n'était pourtant pas évidente lors de sa reprise le 10 juillet. Ce lundi, devant près de 3 000 fans japonais, Neymar s'est entraîné avec intensité, comme la veille, et n'a pas retenu ses frappes du pied droit. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pourrait aligner le Brésilien plus rapidement que ce qui a pu être programmé dans le processus de retour du numéro 10.

Quelques minutes envisagées face à Al-Nassr pour Neymar

Dans le cadre de sa tournée en Asie, le PSG prévoit de disputer trois matchs amicaux. Mardi face à Al-Nassr (12h20, heure française), équipe de Cristiano Ronaldo, le club parisien effectuera son premier match. Neymar pourrait potentiellement jouer quelques minutes à la vue de ce qu'il a montré ces deux derniers jours. Néanmoins, la volonté du PSG de ne pas précipiter son retour pourrait contraindre le Brésilien de patienter encore un peu avant de refouler officiellement les pelouses. Neymar n'a repris l'entraînement collectif que la semaine dernière et demeure un élément au physique incertain.