Le PSG lâche 170M€, Luis Enrique valide

Lors du précédent mercato estival, le PSG a très largement chamboulé son secteur offensif en lâchant notamment 170M€ sur deux avant-centres à savoir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et malgré leur difficulté du moment, Luis Enrique se réjouit de pouvoir s’appuyer sur ses deux attaquants.

Luis Enrique est fan de Ramos et Kolo Muani

« Aussi bien Kolo que Ramos sont deux joueurs au profil typique de l’attaquant. Peut-être que Randal a plus de facilité à jouer sur le côté et Gonçalo plus un neuf de surface. Ce sont deux options très puissantes pour notre équipe. Ils travaillent tous les deux énormément », expliquait l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je suis content de ce qu’ils apportent»