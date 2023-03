Le PSG l’a éjecté, il se lâche avant son retour

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sept ans après avoir été licencié de son poste, Laurent Blanc va retrouver le Parc des princes et le PSG. L’actuel entraîneur de l’OL s’est réjoui de revenir dans l’enceinte parisienne où il a passé trois saisons entre 2013 et 2016, Christophe Galtier lui a d’ailleurs souhaité un bon retour.

« C’est aussi le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, qui a écrit de belles pages de l’histoire du PSG. On lui souhaite un bon retour et un bel accueil ». Au micro de PSG TV , Christophe Galtier a lancé le choc entre le club de la capitale et l’OL en souhaitant un « bon retour » à Laurent Blanc. Passé sur le banc du PSG entre 2013 et 2016, Blanc a laissé de bons souvenirs.

Laurent Blanc, retour aux sources

Son style de jeu basé sur la possession a toujours plu, même si le plafond de verre en Ligue des Champions a toujours posé problème. Notamment le quart de finale contre Manchester City en 2016, une élimination encore difficile à digérer qui lui aura d’ailleurs valu son éviction. Depuis, des années ont passé et Laurent Blanc va faire son retour au Parc des Princes en tant qu’entraîneur de l’OL. Seulement 10ème de Ligue 1, Lyon tentera de bousculer le PSG.

«Au PSG j’ai rencontré des gens très professionnels»