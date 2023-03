Éjecté du PSG, il reçoit un message surprise

La rédaction

Le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Parc des Princes en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Si cette rencontre s’annonce capitale pour les Parisiens qui ambitionnent un 11ème titre de champion de France, elle sera également l’occasion pour Laurent Blanc, de retrouver le stade du club parisien, où il a évolué de 2013 à 2016. L’entraîneur actuel, Christophe Galtier, a tenu à lui faire passer un message.

Il aura été l’un des entraîneurs les plus marquants de l’ère QSI au PSG. Laurent Blanc va retrouver pour la première fois depuis son départ il y a 7 ans, le Parc des Princes ce dimanche. Entre 2013 et 2016, le « Président » aura remporté de nombreux trophées avec le club de la capitale, et aura réussi à faire de son équipe, l’une des plus marquantes d’un PSG nouvelle ère, avant d'être limogé à la surprise générale juste après avoir prolongé son contrat. Blanc avait donc quitté le club avec un beau chèque de 22M€ en guise de dédommagement.

« Bon retour », Galtier rend hommage à Laurent Blanc

Pour PSG TV , Christophe Galtier, premier entraîneur français à succéder à Laurent Blanc sur le banc parisien, a tenu à lui faire passer un message pour son retour à Paris. « C’est aussi le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, qui a écrit de belles pages de l’histoire du PSG. On lui souhaite un bon retour et un bel accueil » , déclare-t-il.

Panique au PSG, Mbappé va faire une annonce https://t.co/Ifc69EQftv pic.twitter.com/qxd8yrhcjr — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Une rencontre dangereuse pour le PSG

C’est un OL en reconstruction cette saison que va affronter le PSG ce dimanche. Mais pour rappel, lors du match aller, la rencontre avait été très serrée, alors que les Parisiens s’étaient imposés à Lyon 0-1 en septembre dernier.