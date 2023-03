L’OM jubile après le fiasco du PSG, il dégoupille

Pierrick Levallet

Avec l'arrivée de QSI, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension il y a plus de dix ans maintenant. Depuis, le club de la capitale court encore après son rêve de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Mais la formation parisienne a connu de nombreux échecs à travers les années, que l'OM a célébré. Mais pour Patrice Evra, tout le peuple français doit soutenir le PSG en Ligue des champions.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a un grand rêve : remporter la Ligue des champions. Tout le projet parisien repose sur cet objectif ultime. Mais depuis plus de dix ans maintenant, le club de la capitale enchaîne les désillusions sur la scène européenne. La formation parisienne n’arrive pas à se hisser aussi haut qu’espéré dans la compétition.

PSG : Encore un bad buzz pour Neymar, «c’est complètement dingue» https://t.co/1tqj4sOemz pic.twitter.com/DalUjFhVJl — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Je veux qu’une équipe française gagne la Ligue des champions»

L’équipe de Kylian Mbappé essuie donc de nombreux échecs depuis quelques années en Ligue des champions. Il n’y a qu’une seule année, en 2020, où le PSG a frôlé le sacre. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 avait finalement été battu par le Bayern Munich en finale. Cette défaite parisienne, certains l’ont célébré comme une victoire, surtout l’OM. Mais pour Patrice Evra, il faut que tout le peuple français soit derrière ses équipes dans les grandes compétitions européennes.

«Le peuple n’aide pas Paris»