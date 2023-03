Viré par le PSG, c’est la chute libre

La rédaction

Souvent considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du PSG sous l’ère Qatarie, Laurent Blanc est désormais bien installé à l’OL même si les résultats du club restent décevants. À Paris où il a entraîné de 2013 à 2016, « Le Président » a payé son match raté contre Manchester City en Ligue des Champions notamment. Pourtant, ce dernier aurait pu toucher une belle somme en restant l’entraîneur du club parisien, alors que les années qui ont suivi son licenciement n’ont pas été glorieuses…

En seulement 3 ans passés au club, nul doute que Laurent Blanc aura fait passer un cap dans le jeu du PSG. Mais en termes de parcours européen, l’actuel entraîneur de l’OL s’est toujours heurté à son plafond de verre : celui des quarts de finale. De 2013 à 2016, le champion du monde 1998 aura tout de même remporté 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France, ainsi que 3 Coupes de la Ligue, en plus de 3 trophées des champions. Un palmarès étincelant, et surtout l’impression d’un PSG intouchable sur la scène nationale. Si ses successeurs ont réussi à aller plus loin en Ligue des Champions, l’équipe mise en place par le « Président » , ressemblait à une vraie machine, solidaire et régulière, ne laissant pas de place au doute.

Un licenciement extrêmement coûteux

Dans cette relation entre Laurent Blanc et le PSG vient forcément l’histoire de son licenciement, le 27 juin 2016. Alors qu’il vient de réaliser une magnifique saison en réalisant un quadruplé de titres nationaux, le club parisien connaît cependant une désillusion en Ligue des Champions en étant éliminé par Manchester City en quarts de finale. Alors que son contrat venait d’être prolongé un peu plus tôt dans l’année jusqu’en 2018, Laurent Blanc est démis de ses fonctions par la direction du club, qui souhaite entamer un « nouveau cycle » . Le PSG est alors contraint de verser une prime de licenciement à hauteur de 22 M€ à ce dernier.

