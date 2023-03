Kardashian, Di Caprio... Evra dézingue totalement le PSG

La rédaction

Avant la trêve internationale, une polémique avait éclaté au PSG. De nombreux observateurs s’étaient offusqués de voir certains noms clinquants être invités par le club, Kim Kardashian était notamment de passage au Parc des Princes. Face à cela, Patrice Évra s’est lâché concernant le manque de reconnaissance dont fait preuve la direction du PSG envers ses anciens joueurs.

Le 19 mars, le Paris Saint-Germain recevait Rennes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Kim Kardashian était présente, accompagnée de ses enfants. La présence de la star américaine a dérangé une grande partie des fidèles supporters parisiens, qui ne comprennent pas la politique menée par la direction du club de la capitale.

Mbappé - Benzema : Coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/vTaFnXzYzo pic.twitter.com/yjwzSfOQvL — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

« On n’est pas à Hollywood »

Cette incompréhension, Patrice Évra la partage pleinement. Sur les antennes de RMC , l’ancien joueur de l’OM s’est exprimé concernant la communication du PSG : « Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show business. Le football n’est pas la priorité, non. Après Nasser (Al-Khelaïfi) adore le club, ils font un boulot énorme. Mais la communication, quand je vais voir un match de Paris, c’est pour voir un concert, confie Évra. Je suis en VIP, champagne, petits fours... Mais les gars, où sont les anciens? Quand tu vas à United, sur le siège il y a écrit Évra, le nom de légendes... Il n’y a pas Leonardo Di Caprio qui va venir voir le match, on n’est pas à Hollywood ».

Evra apporte son soutien au PSG