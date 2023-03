Scène surréaliste, Messi perd ses nerfs… et reçoit une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La scène n'est pas passée inaperçue en Argentine. Lors de la large victoire contre Curaçao, Lionel Messi a invectivé un jeune ramasseur de balles, lui sommant de rendre le ballon plus rapidement. Ce dernier est d'ailleurs sorti du silence dans les médias argentins.

De retour avec la sélection argentine, trois mois après la victoire à la Coupe du monde, Lionel Messi en a profité pour célébrer une nouvelle fois cette troisième étoile. Le numéro 30 du PSG a également mis à profit ce rassemblement pour soigner ses stats. Ainsi, La Pulga a notamment inscrit un triplé contre Curaçao (7-0). Une rencontre durant laquelle Lionel Messi s'est également distingué en invectivant un ramasseur de balles.

MESSI RETÓ... ¡AL ACANZAPELOTAS!La Selección quería que Curazao no demorara en jugar la pelota y, en el reclamo, también la ligó el juvenil 😂.🎙️ @MatiPelliccioni - @Liberotyc pic.twitter.com/nN8Fn4GqDp — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

«Ce n'est pas top qu’il ait râlé sur moi, mais... Messi m'a parlé»

Le septuple Ballon d'Or réclamait en effet à ce jeune garçon de renvoyer plus rapidement le ballon. Et pour TyC Sports , ce ramasseur de balle a témoigné : « Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, le ballon était à l'intérieur (du terrain, ndlr), a confié ce dernier. Plus tard, il m'a dit que tout allait bien, mais il m'a quand même un peu crié dessus. Ce n'est pas top qu’il ait râlé sur moi, mais... Messi m'a parlé ».

