Le PSG humilié, le patron du vestiaire lâche un coup de gueule

Relancé avec ses trois victoires de suite en championnat, le PSG a sombré ce dimanche au Parc des Princes. Le club de la capitale s’est incliné contre Lorient (1-3) dans une rencontre humiliante. Après cette défaite, Marquinhos a pris la parole et a tiré la sonnette d’alarme pour le titre.

Le PSG n’aura pas relancé la machine pendant longtemps. Après avoir gagné trois matchs de suite, le club de la capitale est retombé dans ses travers de la pire des manières. Paris s’est incliné à domicile contre Lorient (1-3), un revers concédé à 10 contre 11 pendant la majeure partie de la rencontre puisque Achraf Hakimi a été expulsé après 20 minutes de jeu.

«Ça va être difficile pour nous si l’on ne progresse pas»

Après cette défaite humiliante, Marquinhos a pris la parole au micro de Canal+ : « Je pense que quand les résultats ne viennent pas, ça expose plusieurs choses. Le talent on l’a, la volonté aussi, on veut toujours gagner. On est presque en fin de saison, il ne faut pas laisser partir le titre, surtout avec des matchs comme ça à la maison. On a voulu mettre des choses en place qui n’ont pas marché, il faut qu’on améliore beaucoup de choses. Je pense que ça va être difficile pour nous si l’on ne progresse pas sur nos points faibles ».

Le titre du PSG en danger ?