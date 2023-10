Le phénomène du PSG répond à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une prestation XXL avec le PSG mercredi soir contre le Milan AC en Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery est un exemple à suivre pour les jeunes issus de la région parisienne selon Luis Enrique. Et le titi a répondu à ces éloges de la part de son entraîneur après la rencontre.

Du haut de ses 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery fait désormais partie des titulaires indiscutables du PSG et devient même un prétendant très sérieux pour l'équipe de France ! Élu homme du match mercredi soir après le carton de son équipe face au Milan AC en Ligue des Champions (3-0), le jeune milieu de terrain a délivré deux passes décisives et imposé sa loi dans l'entrejeu. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas manqué de faire l'éloge de Zaïre-Emery après la rencontre en le prenant en référence pour tous les jeunes footballeurs.

PSG : Désillusion pour Dembélé, Mbappé le chambre https://t.co/xEoY17tHuI pic.twitter.com/d6rBHQViDU — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

« L’exemple parfait pour tous les jeunes de Paris »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur espagnol du PSG s'est enflammé pour son jeune crack : « C’est l’exemple parfait pour tous les jeunes de Paris qui veulent devenir un jour un joueur du PSG. Je suis très content de ses prestations et de son niveau de match en match », a indiqué Luis Enrique, qui semble donc ravi du rendement de Warren Zaïre-Emery et espère le voir inspirer de nombreux footballeurs de la région parisienne. Une responsabilité que l'international espoirs français préfère minimiser.

« Je ne fais pas en sorte qu’on me voit comme un modèle »