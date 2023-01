«Le monstre est devenu banal», il fracasse le PSG

La rédaction

Défait dimanche soir face au Stade Rennais (0-1) lors de la 19ème journée de Ligue 1, le PSG traverse une période difficile. Alors qu'il avait débuté la saison avec 17 buts marqués lors des trois premiers matchs, le club de la capitale semble se fatiguer et ne plus réussir à montrer une impression de puissance qui faisait sa force il y a quelques années. Ce qui inquiète Daniel Riolo, qui estime que le PSG est devenu «banal».

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Daniel Riolo s’est montré extrêmement sévère avec le PSG à la suite de sa prestation de dimanche soir au Roazhon Park face à Rennes (0-1).

«Le PSG est devenu banal»

Alors qu’ils disposaient d’un matelas confortable sur leur dauphin, les joueurs de Christophe Galtier ont vu leur avance se réduire, Lens étant revenu à trois points. Et cette défaite face à Rennes, la deuxième de la saison seulement, est plus qu’un accident pour Daniel Riolo, éditorialiste dans l' After Foot de RMC Sport : « Compte tenu de ce que produit le PSG, c’est une vraie victoire de Rennes. On n’est plus dans la configuration du monstre et du petit. Le petit il fait l’exploit, parce que le monstre n’est pas concentré ou ceci ou cela. Mais là, ce n’est pas ça, non non. Le PSG est devenu tellement banal, qu’une équipe en face qui met un gros pressing et qui y croit, qui réfléchit tactiquement, il n’y a aucun problème, ils peuvent battre le PSG. »

Un mercato pour remédier à cela ?

Les temps sont durs pour Christophe Galtier, surtout après la rumeur venue d’Espagne envoyant Zinédine Zidane sur le banc du PSG en cas de contreperformance sur la scène européenne. Mais, selon une exclusivité le10sport.com, le PSG ne devrait pas faire de folies cet hiver. A Christophe Galtier de trouver la bonne formule avec ce qu'il a.