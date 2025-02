Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu essentiellement pour son rôle de président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi porte plusieurs casquettes, qui font de lui l'un des hommes les plus puissants du Qatar, mais aussi l'un des proches de l'émir. En France, le responsable est aussi un personnage qui compte. En privé, il aurait d'ailleurs une vision dégradante de l'hexagone.

Alors que l’AFP a annoncé la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi, plusieurs médias ont lâché des révélations sur le président du PSG, dont les proches ont brandi la menace d’un départ. Un coup de pression qui a interloqué Romain Molina.

Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

➡️ https://t.co/DqzvpbIo23 pic.twitter.com/K8CNu4S0SK — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

La stratégie de NAK dévoilée au grand jour ?

« Toute la stratégie médiatique des relais de Nasser Al-Khelaïfi est de le lier au PSG, comme si le club lui appartenait. Il n’a pas à mêler le PSG. Ce sont ses affaires à lui. Il y a une pression exercée à travers le PSG pour les affaires judiciaires de quelqu’un » a confié le journaliste sur sa chaîne Youtube.

« La France est tellement corrompue... »

Et ce sentiment de toute-puissance, on le retrouve dans certaines déclarations qu’il peut tenir en privé. « Nasser Al-Khelaïfi disait à ses proches : « la France est tellement corrompue que si je veux demain je l’achète ». Et il a raison » aurait lâché le président du PSG selon Molina.