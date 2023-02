«L'argent n'achète pas l'éducation» : Neymar se fait tacler en direct sur TPMP

Thibault Morlain

Critiqué pour son niveau de jeu actuel avec le PSG, Neymar se retrouve également au coeur de la polémique concernant ses tensions avec ses voisins du côté de Bougival. En effet, les fêtes du Brésilien ne passent plus auprès de ceux qui habitent à côté de lui. De quoi lui valoir de nombreuses critiques comme notamment celles de Mathieu Delormeau, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste.

Ces derniers jours, une nouvelle polémique a éclaté à propos de Neymar. En effet, plusieurs de ses voisins à Bougival ont pris la parole pour dénoncer les nuisances sonores suite aux nombreuses et longues fêtes du numéro 10 du PSG. Chez les voisins de Neymar, on commence à ne plus en pouvoir. « Depuis que je suis là, il y en a eu quatre ou cinq, et à chaque fois c’est une fiesta jusqu’à 5h ou 6h du matin. La dernière en date avant celle-là, c’était après le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes (le 27 septembre 2022, ndlr), où à 23h toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar. Et là c’était fiesta en pleine semaine jusqu’à 6h du mat », a expliqué l'un d'entre eux.

Neymar «très touché», le PSG dit tout https://t.co/DIiqgBpWQ2 pic.twitter.com/MTTN6ViImJ — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Ça m'ennuie... »

Les critiques pleuvent à l'encontre de Neymar et sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste , le cas du joueur du PSG a été évoqué. Chroniqueur de l'équipe de Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau s'est alors lâché sur Neymar : « C'est vrai que je suis toujours un peu agacé par ces footballeurs qui systématiquement donnent un mauvais exemple de bling-bling. Des grosses bagnoles, du bling-bling, du je ne respecte pas mes voisins, j'en ai rien à foutre je suis plein de fric. Ça m'ennuie car il y a d'autres sports comme le rugby qui donnent de beaux exemples. Le foot c'est toujours des histoires de sextapes, de machin ... ».

« Il fait ce qu'il veut mais il n'emmerde pas les gens autour »