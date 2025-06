Lamine Yamal : Le coup de poing fatal à Dembélé ?

Oui cette demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et la France n'était pas décisive pour le Ballon d'Or, mais il n'empêche que Lamine Yamal a envoyé un message très fort lors de cette rencontre. Auteur d'un doublé, le crack du FC Barcelone a été époustouflant. De quoi menacer Ousmane Dembélé ?

Ce jeudi soir, la demi-finale de Ligue des Nations opposait l 'Espagne à la France . On avait ainsi face-à-face Lamine Yamal et Ousmane Dembélé , les deux principaux prétendants au Ballon d'Or cette saison. Alors que le joueur du PSG a pris l'avantage en remportant la Ligue des Champions, le crack du FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot dans cette lutte pour le Graal. Et voilà que face aux Bleus de Dembélé , Yamal a fait passer un message très fort.

Opposée à la France donc, l' Espagne s'est imposée, pouvant compter sur un Lamine Yamal des grands soirs. Auteur d'un doublé, le joueur de 17 ans a encore une fois crevé l'écran. De quoi lui permettre de rattraper Ousmane Dembélé et le menacer pour le Ballon d'Or ? C'est ce que croit Luis de la Fuente , sélectionneur de la Roja, qui a expliqué après la rencontre, rapporté par L'Equipe, à propos de Yamal : « Il a tapé du poing sur la table. C'est le meilleur joueur du monde et à mon avis, il mérite ce Ballon d'Or ».

« Le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur de l’année »

La course au Ballon d'Or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pourrait-elle alors être complètement relancée après ce France-Espagne en Ligue des Nations ? Après la rencontre, le phénomène ibérique a été interrogé sur ce sujet, ce à quoi il a répondu : « Pour moi, au-delà du fait que le plus important était de gagner ce match pour aller en finale, le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur de l’année. Mais si ce trophée dépend du match d’aujourd’hui, je suis ouvert à cette idée, ça ne me pose aucun problème. Je suis très content d’être en finale et impatient pour le match de dimanche ».