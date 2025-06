Kylian Mbappé : Le calvaire confirmé à cause du PSG !

L'été dernier, en réalisant son rêve de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé ne s'imaginait peut-être pas vivre une saison pareille. En effet, les premiers mois ont été très délicats pour le Français, passé par une période difficile au point qu'on parle même d'une dépression. Et si ce calvaire de Mbappé n'était que le résultat de son divorce houleux avec le PSG ?

Interrogé par El Pais, Didier Deschamps a fait un lien entre les difficultés de Kylian Mbappé au Real Madrid et ce qu'il a vécu au PSG avant de faire ses valises. Le sélectionneur de l 'équipe de France a alors expliqué : « Mbappé n'a pas gagné de titre collectif, mais il a fait une bonne saison, il a été très efficace, ça lui a permis d'être pichichi avec 31 buts en Liga. Kylian est très exigeant avec lui-même. Il faut prendre en compte qu'il a changé de club, qu'il y avait une grande attente. A l'automne, il a eu une période un peu compliquée, qui est liée à ses 6 dernies mois au PSG, mais malgré ça, il a été très efficace et il a répondu. C'est un leader, il assume totalement son rôle de capitaine ».

« Où qu'il soit, Kylian est toujours efficace »

Toujours à propos de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a également confié : « Il a besoin de liberté dans une position axiale. Je le connais, il a été champion du monde en commençant côté droit, puis il a basculé plus à gauche, et maintenant il est plus axial, même si c'est plus à gauche qu'à droite. Serait-il meilleur à un autre poste ? Ce n'est pas une question qu'on peut se poser, car il y a Vinicius, Bellingham, Rodrygo et d'autres. Où qu'il soit, Kylian est toujours efficace ».