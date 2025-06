Marquinhos, la folie qu’il réclame au PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après tant d’années à courir derrière le Saint-Graal, douze plus précisément, Marquinhos a pu soulever la Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich. La première de l’histoire du PSG, au terme d’une finale à sens unique contre l’Inter (5-0). Pour le capitaine parisien, le Paris Saint-Germain doit envoyer l’intervention de Willian Pacho sur Nicolo Barella au Musée du Louvre.

«J’ai tout donné. Je voulais trop ça»

Au micro de Margot Dumont pour Canal+, Marquinhos a livré le message suivant en larmes. « Je n’ai plus de force, j’ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert… Elle est très difficile et ça montre la valeur de ce club, de l’envie qu’ils ont ! Ceux qui sont là, au parc ou partout dans le monde (…) Je vous aime, je suis amoureux de cette équipe ! Profitez, profitez… je vous aime, on la ramène à la maison ».