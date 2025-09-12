Kylian Mbappé : La signature ratée au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG, Kays Ruiz-Atil a quitté la capitale en 2021 en tant qu'agent libre. Depuis, sa carrière connaît des hauts et des bas et il évolue désormais en deuxième division belge. Dans un long entretien, le milieu de terrain de 23 ans explique ses choix passés et évoque son lien avec Kylian Mbappé et le PSG.

Kays Ruiz-Atil, considéré autrefois comme l’un des grands espoirs du centre de formation parisien, a vu sa trajectoire professionnelle dévier après son départ précipité du PSG en 2021. En désaccord avec sa direction, le jeune milieu de terrain avait alors rejoint la réserve du FC Barcelone, puis l'AJ Auxerre. Aujourd'hui en deuxième division belge, Ruiz-Atil a fait part de ses regrets quant à sa fin d'aventure au PSG.

Le conseil de Mbappé Lors d'un entretien à RMC Sport, il a notamment révélé que Kylian Mbappé avait poussé pour sa prolongation. Sans succès. « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris. A l’époque, Kylian (Mbappé) me disait souvent de le faire. Mais on ne s’est pas entendus avec Leonardo (qui était alors directeur sportif, NDLR). C’est ce qui m’a fait quitter Paris. Les gens disent que j’ai été gourmand dans les négociations, c’est totalement faux. Je n’ai jamais été gourmand sur ce que j’ai demandé pour prolonger ni sur les contrats que j’ai signés. La seule chose qui m’intéressait, c’était le projet sportif » a-t-il déclaré.