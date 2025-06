Kylian Mbappé et le PSG, le triste souvenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mai dernier, les supporters du PSG étaient plus heureux que jamais suite à la victoire de la Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé ? Parti au Real Madrid, le Français a assisté au sacre de son ancien club. Forcément, ça a dû être difficile à digérer et Marcel Desailly connait bien cela ayant vécu le même scénario à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Alors qu'on s'inquiétait pour le niveau du PSG sans Kylian Mbappé, le club de la capitale a crevé l'écran. La saison des Parisiens a été exceptionnelle jusqu'à ce sacre en Ligue des Champions. Pas besoin donc de celui qui est parti au Real Madrid pour l'emporter. De quoi faire mal à Mbappé ?

« Très douloureux pour lui » Pour Marca, Marcel Desailly s'est confié sur Kylian Mbappé et comment il avait pu vivre le sacre du PSG. A ce propos, il a notamment expliqué : « Je pense qu'il a été blessé. C'est la nature humaine. C'est d'autant plus douloureux pour lui que son cœur est au PSG. Je pense donc que c'est très douloureux pour lui ».