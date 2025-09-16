Kylian Mbappé accusé de viol : Le vestiaire du PSG se met à trembler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d’un an, Kylian Mbappé se retrouvait au coeur de la tourmente. En effet, suite à un voyage dans la capitale suédoise, à Stockholm, la star du Real Madrid s’était alors retrouvée accusée de viol et agression sexuelle. Alors que Mbappé n’a finalement pas inquiété, l’enquête n’ayant rien donné, il avait été expliqué que le PSG aurait pu être derrière ce coup monté. De quoi effrayer certains joueurs parisiens.

Le PSG a-t-il tenté de tendre un piège à Kylian Mbappé ? Alors que les deux parties sont en guerre depuis que le Français est parti au Real Madrid et qu’il réclame 55M€ de salaires et primes impayés, l’idée d’un complot des Parisiens est passée par la tête de certains. En effet, il y a près d'un an, Mbappé avait été accusé de viol et agression sexuelle suite un voyage à Stockholm. Une affaire qui avait alors fait parler dans le monde entier, mais au final, l’enquête n’aura rien donné et le capitaine de l’équipe de France, qui avait assuré n’avoir rien à se rapprocher, n’a donc pas été inquiété.

« Ça a fait peur à certains joueurs » Cette affaire Kylian Mbappé en Suède aura même fait trembler le vestiaire du PSG et certains joueurs du club de la capitale. C’est ce qu’a révélé Fabrice Hawkins au micro de France Inter. « Comment ça a pris de l’ampleur ? Tout ce qui touche à Kylian Mbappé, ça va vraiment très vite. Ce que je peux vous dire, au club, ça s’est propagé assez rapidement. Il y a eu pas mal de rumeurs. Certains ont même dit que le PSG était derrière tout ça. Et ça a fait peur à certains joueurs. Ils se sont dit : « Le PSG est capable de faire ça à un ancien joueur, qui plus est Mbappé ? ». Ça a été une ambiance vraiment particulière quand cette affaire est sortie », a expliqué le journaliste RMC.