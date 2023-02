«Je n’ai jamais vu ça» : Un grand nom du PSG est attaqué

Thibault Morlain

L’été dernier, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. De grands changements ont été opérés et les clés du sportif ont alors été confiées à Luis Campos, venu remplacer Leonardo. Mais voilà que quelques mois plus tard seulement, les critiques fusent déjà à l’encontre du Portugais. En effet, les ratés du mercato estival et hivernal valent de nombreux reproches à Campos. Ça a notamment le cas de Samir Nasri qui n’a pas manqué de critiquer le conseiller sportif du PSG.

Suite au fiasco face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG a entamé un nouveau projet. Pour cela, Mauricio Pochettino et Leonardo ont été remerciés, Christophe Galtier et Luis Campos sont arrivés. Le Portugais a été nommé conseiller sportif et c’est ainsi vu confier les clés du recrutement parisien. Très attendu après ce qu’il a pu montrer à Monaco ou au LOSC, Campos n’a toutefois pas totalement réussi son mercato à l’été et il y a encore eu des ratés durant le mois de janvier. Des échecs handicapants pour le PSG et forcément, le Portugais est directement pointé du doigt. C’est ainsi que les critiques se multiplient à son encontre.

« Il ne fait pas mieux que ses prédécesseurs »

Et sur le plateau du Canal Football Club , Samir Nasri s’est ainsi montré très critiqué à l’égard de Luis Campos. L’ancien international français a alors lâché à propos du conseiller sportif du PSG : « Je ne comprends pas les critiques contre Galtier, car il a beaucoup de blessés. Sur Luis Campos, en revanche, je peux comprendre. Parce qu’être directeur sportif d’un top club et être consultant pour un autre, je n’ai jamais vu ça a part au PSG. Il ne fait pas mieux que ses prédécesseurs ».

Les choix de Campos au PSG interpellent