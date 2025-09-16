«Je me suis mis à pleurer» : Le craquage d'une star du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, le PSG a vécu un moment incroyable qui laissera des souvenirs à jamais. Pour Marquinhos, c'est une véritable consécration puisqu'il est là depuis 2013 et il a traversé beaucoup d'épreuves. Le Brésilien est revenu sur cette finale face à l'Inter Milan.

Capitaine du PSG, Marquinhos a dépensé beaucoup d'énergie durant toutes ces années dans la capitale. Le club avait un grand objectif en tête : inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions. Une tâche finalement accomplie cette année et forcément, l'émotion était au rendez-vous au moment de la finale à Munich.

Le PSG tient enfin son titre Défait en finale de la compétition en 2020 face au Bayern Munich, le PSG attendait patiemment une autre chance. Facile vainqueur de l'Inter Milan en finale le 31 mai dernier (5-0), le club n'avait pourtant pas connu le meilleur démarrage. « Je n'ai pas pensé à une personne en particulier, mais à toutes les années que j'ai passées au PSG. Il y avait beaucoup d'émotion. C'était un jour spécial pour tous les amoureux du club. On avait beaucoup parlé avant la semaine. Avant une finale, il y a souvent trop d'attentes, trop d'émotions qui montent » déclare-t-il dans un entretien au Parisien réalisé avec 6 lecteurs.