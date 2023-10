Il vend la mèche pour ce projet surprenant, le PSG hallucine

Pierrick Levallet

À la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi cherche de nombreux moyens pour développer la marque du club de la capitale. Dans cette optique, le président de la formation parisienne aimerait bâtir une structure de MMA aux couleurs des Rouge-et-Bleu. Le projet n'a d'ailleurs pas manqué d'enflammer Ali Abdelaziz, l'un de ses collaborateurs. Mais ce dernier a surpris le PSG sur les réseaux sociaux.

Arrivé à la tête du PSG en 2011, QSI cherche depuis de nombreuses années à développer la marque du club de la capitale. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi a scellé de nombreux accords et organisé quelques événements dont la course de 10 km « We Run Paris » début juillet. Le président du PSG se serait également lancé dans un nouveau projet surprenant.

Nasser Al-Khelaïfi impliqué dans un projet MMA ?

En effet, Nasser Al-Khelaïfi ne dirait pas non à l’idée de bâtir une structure de MMA au PSG. Il serait d’ailleurs solidement accompagné dans ce dossier puisque Djamel Bouras, Ali Abdelaziz et Khabib Nurmagomedov travailleraient également dessus. Toutefois, le président du PSG n’a pas encore vraiment tranché. Mais la tournure que prend les choses n’a pas manqué d’enflammer Ali Abdelaziz.

Ali Abdelaziz a surpris le PSG