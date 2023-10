Le PSG humilié, le boss lâche une réponse surprenante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi dernier, le PSG subissait une lourde défaite sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1). Grand fan de la formation parisienne, DJ Snake n'a pas apprécié la prestation de l'équipe et l'a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, qui semble relativiser cette contreperformance. Le président de l'équipe parisienne réclame de la patience après les nombreux changements apportés.

Il y a sept jours, le PSG s'écroulait sur la pelouse de Newcastle, qui accueillait son premier match de Ligue des champions depuis 20 ans. Une lourde défaite, qui a déçu les supporters, notamment DJ Snake, soutien inconditionnel du PSG.

Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert https://t.co/jlkUOrlbvF pic.twitter.com/b4ytYRyRzH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

DJ Snake interpelle Nasser Al-Khelaïfi

Le célèbre DJ a profité du Grand Prix de F1 au Qatar pour interpeller Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser, que s’est-il passé à Newcastle ? C’était quoi ce match ? ». Ce à quoi le président du PSG a répondu : « Quel match ? Je ne vois pas de quoi tu parles » a-t-il lâché selon Le Parisien.

Le PSG relativise la défaite face à Newcastle