PSG : «Ça va être le bordel» avec Ousmane Dembélé

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a dépensé 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé. Et si le Français a un peu de mal depuis son arrivée au sein de l'effectif de Luis Enrique, une fois qu'il sera parfaitement réglé, cela risque de faire très mal. De quoi faire dire à Louis Saha que le PSG est le grand favori pour la Ligue 1 cette année.

Très actif durant le dernier mercato estival, le PSG s'est notamment offert les services d'Ousmane Dembélé. Débarqué du FC Barcelone, le Français est forcément très attendu et pour le moment, son rendement laisse un peu à désirer. Avec seulement 2 passes décisives en Ligue 1, Dembélé, qui a d'ailleurs le soutien de Luis Enrique, va devoir faire beaucoup plus au PSG.

PSG : En guerre avec Mbappé ? La mise au point du Real Madrid https://t.co/78JTGr4Vz2 pic.twitter.com/wkZ4vT1L5R — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Quand Ousmane Dembélé va commencer à avoir des stats... »

A l'occasion d'un entretien accordé à Madeinfoot , Louis Saha s'est confié sur le début de saison de Ligue 1. Il a alors eu quelques mots sur Ousmane Dembélé, estimant qu'une fois à 100% avec le PSG, ça risque de faire très mal. « Un favori pour le titre en Ligue 1 après 8 journées ? C'est un peu difficile, mais je reste avec le favori qui est Paris, car ils ont une armada énorme de talents. Quand Ousmane Dembélé va commencer à avoir des stats, ça va être le bordel. Kolo Muani qui a marqué encore, ça va lui faire du bien ».

Qui pour titiller le PSG en Ligue 1 ?