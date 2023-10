Ousmane Dembélé : Son transfert a provoqué une révolution

Amadou Diawara

A l'été 2015, Ousmane Dembélé a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Alors qu'il avait 18 ans, l'actuel pensionnaire du PSG a accepté de rempiler parce que sa direction lui a accordé un bon de sortie un an plus tard. Pour ne pas revivre un tel scénario, le Stade Rennais a décidé de changer ses méthodes avec ses plus belles pépites.

Alors qu'il évoluait toujours avec la réserve du Stade Rennais à l'été 2015, Ousmane Dembélé a voulu claquer la porte. Et malgré l'intérêt du RB Salzbourg, l'actuel numéro 10 du PSG a finalement rempilé avec le club breton. Agé de 18 ans, Ousmane Dembélé a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Toutefois, à en croire L'Equipe , il a accepté de parapher un nouveau bail pour une raison bien précise.

Ousmane Dembélé a négocié un bon de sortie à Rennes

Selon L'Equipe , Ousmane Dembélé a accepté de se réengager avec le Stade Rennais parce qu'il a pu bénéficier d'un bon de sortie pour l'été 2016. Un bon de sortie qu'il a utilisé pour rejoindre le Borussia Dortmund. Pour ne pas revivre une telle mésaventure, le Stade Rennais a changé son fusil d'épaule pour ses autres pépites.

C'est annoncé, il va réunir Neymar et Messi https://t.co/A7gnqvhogD pic.twitter.com/TRPk29fqRW — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Rennes prolonge ses pépites dès leurs 16 ans