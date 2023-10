PSG : Ça chauffe déjà pour Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Après deux mois de compétitions officielles, le bilan de Luis Enrique à la tête du PSG est contrasté. Capable du meilleur comme face à l'OM et du pire face à Newcastle, le technicien a déjà essuyé sa première grosse débâcle sur la scène européenne. La faute à un entêtement dans une tactique déjà décriée.

Luis Enrique se retrouve sous le feu des critiques. Un peu plus de trois mais après son arrivée dans la capitale, l'entraineur espagnol tente d'implanter sa philosophie de jeu mais pour le moment, ça ne porte pas totalement ses fruits. L'entraineur du PSG a failli en Ligue des champions mercredi dernier face à Newcastle, essuyant ainsi son premier revers mémorable sur la scène européenne avec son nouveau club.



Le PSG sombre face à Newcastle

La tactique de Luis Enrique a montré ses limites. Porté sur l'offensif, l'entraineur espagnol avait décidé de reconduire son 4-2-4 face à Newcastle après que ce dispositif ait parfaitement fonctionné face à un OM plus que malade. Mais avec l'intensité mise par les Magpies , son équipe a sombré, notamment au milieu de terrain où Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery étaient bien trop seuls pour contenir toutes les offensives anglaises. Mais Enrique est entêté et il n'avait pas voulu changer de tactique pendant la rencontre. Résultat, le PSG s'était incliné 4 buts à 1. En Ligue 1, face à une adversité beaucoup plus faible, ce 4-2-4 fonctionne puisque les Parisiens ont battu Rennes avant la trêve. Mais sur la scène européenne, celle où il sera jugé en priorité, cela a des limites, et Enrique ne compte pas se remettre en question pour l'heure. Résultat, les critiques pleuvent déjà.

«Ce système-là, c'est de la m***e»