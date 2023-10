Luis Enrique craque, le vestiaire du PSG monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de son équipe face à Rennes (1-3), Luis Enrique craquait sur le plateau de Free Ligue 1. L'entraîneur du PSG a eu du mal à supporter les critiques sur la prestations de son équipe et n'a pas caché sa nervosité devant le journaliste Alexandre Ruiz. Présent en conférence de presse ce mardi, Milan Skriniar a tenu à prendre sa défense.

Invité à s'exprimer sur le plateau de Free Ligue 1 après la rencontre face à Rennes dimanche, Luis Enrique est apparu nerveux. L'entraîneur du PSG n'a pas supporté une question d'Alexandre Ruiz, qui évoquait les failles de son équipe. « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre » a-t-il lâché au journaliste avant de quitter le plateau.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Skriniar prend la défense de Luis Enrique

Questionné sur les critiques des médias français, Milan Skriniar assure que le PSG est en pleine progression grâce aux conseils de Luis Enrique, arrivé cet été. « Luis Enrique est satisfait et voit des progrès progressifs dans l'équipe. Nous avons encore une marge de progression, mais le coach souligne que nous avons du potentiel. Je crois que cela ne fera que s'améliore r » a confié le défenseur slovaque en conférence de presse.

Skriniar se défend face aux critiques