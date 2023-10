PSG : Dembélé vit le même calvaire en équipe de France

Thibault Morlain

Recruté pour 50M€ cet été par le PSG, Ousmane Dembélé ne compte pour le moment que 2 passes décisives. Mais on en attendu beaucoup plus de la part de l'international français. Les critiques commencent donc à se multiplier à l'encontre de Dembélé. Et visiblement, il n'y aurait pas qu'avec le PSG que l'ancien joueur du FC Barcelone connaitrait une telle situation...

Il aura donc fallu attendre le Classique face à l'OM pour voir Ousmane Dembélé réaliser son premier geste décisif avec une passe pour un but de Gonçalo Ramos. Si le Français n'a toujours pas marqué au PSG, il compte aujourd'hui deux passes décisives. Mais ce n'est pas assez pour un joueur du calibre de Dembélé. Forcément, cela s'accompagne de nombreuses critiques.

« Des joueurs se plaignaient de son rendement »

Et en équipe de France également, Ousmane Dembélé se voit reproche son rendement. Kinglsey Coman a ainsi livré cette anecdote à propos du joueur du PSG en conférence de presse : « Hier on a eu une toute petite discussion à l'entraînement, après un fait marrant. En première mi-temps, il avait inscrit un but et donné trois passes décisives. Des joueurs se plaignaient de son rendement. Et on se disait que quand il marque ils ne sont pas contents, et quand il ne marque pas, il est bon dans le jeu, ils ne sont pas contents ».

« On crée beaucoup d'occasions »