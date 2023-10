PSG : Luis Enrique part au clash, l'Espagne hallucine

Thibault Morlain

Dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse de Rennes (1-3). Après cette rencontre, une scène a fait le buzz quand Luis Enrique s'est présenté au micro d'Alexandre Ruiz. Alors qu'une question du journaliste n'a pas plu à l'entraîneur du PSG, ce dernier n'a pas manqué de pousser un coup de gueule. Un clash impliquant Luis Enrique qui fait d'ailleurs réagir même jusqu'en Espagne.

Alors que Luis Enrique n'est pas le plus grand ami des journalistes, l'entraîneur du PSG s'est lâché dimanche soir, après la victoire face à Rennes, suite à une question d'Alexandre Ruiz. De passage au micro de Free Ligue 1 , Luis Enrique s'est agacé en lâchant : « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre ».

« Un manque de respect »

Depuis, tout le monde ne parle que du clash entre Luis Enrique et Alexandre Ruiz. Et c'est même le cas en Espagne, sur le plateau d' El Chiringuito . Que dit-on alors de l'autre côté des Pyrénées ? Visiblement, on hallucine du comportement de l'entraîneur du PSG. « Ce qui s'est passé entre Luis Enrique et un journaliste et un manque de respect. Il y a d'autres manières de faire les choses », alors balancé Capi. De son côté, Guti a lui lâché : « Il y a des questions qui gênent, mais je ne comprends pas Luis Enrique ».

« La manière et l'attitude sont irrespectueuses »