Benzema, Haaland... Il fait une annonce sur Mbappé, le PSG va adorer

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé semble moins en jambes. Muet depuis quatre rencontres, l'attaquant du PSG paraît marqué sur le plan physique. Néanmoins, Denis Balbir estime qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter que tous les plus grands attaquants ont connu des périodes de disette à commencer par Karim Benzema, tandis qu'Erling Haaland traverse également une petite crise de confiance.

Cela fait désormais quatre matches que Kylian Mbappé n'a pas marqué. Une disette qui ressemble à une éternité pour l'attaquant du PSG qui n'a pas l'habitude de rester si longtemps sans inscrire un but. Pas de quoi inquiéter pour autant Denis Balbir qui rappelle que d'autres grands attaquants ont connu des période délicates.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Haaland ne marque pas non plus trois buts par match…»

« Si le PSG a gagné dimanche à Rennes (3-1), beaucoup de critiques sont tombées sur Kylian Mbappé, lequel n’a plus marqué depuis le match face à Dortmund le 19 septembre et reste sur quatre rencontres sans inscrire le moindre but. Oui, il est indéniable que Mbappé est un peu dans le dur. Maintenant il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Cela arrive à tous les grands. Erling Haaland ne marque pas non plus trois buts par match toutes les semaines… », écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club , avant d'en rajouter une couche.

«On comptait les minutes sans but de Karim Benzema en équipe de France»