PSG : A peine arrivé, Luis Enrique en a déjà assez !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Réputé pour sa défiance envers la presse, Luis Enrique a été fidèle à son image dimanche en s’emportant contre le journaliste Alexandre Ruiz lors d’un entretien pour Free Ligue 1. L’entraîneur du PSG est en effet dans l’obligation de s’entretenir avec les diffuseurs du Championnat, de quoi passablement l’agacer selon la presse espagnole.

Malgré la victoire à Rennes (3-1), Luis Enrique était tendu au moment de répondre aux questions d’Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et Ludovic Giuly pour Free Ligue 1 . « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial », a lâché l’entraîneur du PSG, fidèle à sa réputation. « Il a un rapport toujours violent et conflictuel avec la presse. Plus on va le critiquer, plus il va s’entêter , confiait avant cette séquence Fred Hermel, le spécialiste du foot espagnol pour RMC . Les critiques le renforcent dans son idée, toujours. Et en même temps il déteste la presse. »

PSG : Un clash éclate, il donne rendez-vous à Luis Enrique https://t.co/SKUMSdLSWg pic.twitter.com/D2JLzkICLV — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Luis Enrique surpris des obligations médiatiques

Et justement, Luis Enrique se verrait bien éviter un peu plus les journalistes. Selon les informations divulguées par Relevo , l’entraîneur espagnol serait surpris des obligations médiatiques qu’il doit respecter en tant qu’entraîneur du PSG, les exigences n’étant pas les mêmes en Espagne ou en Italie.

Amazon, Free et conférence de presse, le trio qui ne plaît pas à l’Espagnol