Coup de théâtre pour ce transfert du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig pour une durée d'un an. Après seulement quelques mois, le club allemand aurait trouvé un accord verbal avec la direction parisienne pour conserver le crack de 20 ans la saison prochaine. Une information balayée par la presse française.

Lors de l'été 2022, le PSG a laissé filer Xavi Simons vers le PSV. Mais après seulement une saison aux Pays-Bas, le crack de 20 ans a été rapatrié par le club de la capitale. En effet, la direction du PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons.

Aucune discussion entre le PSG et Leipzig pour Simons

Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG a bouclé le retour Xavi Simons. Toutefois, les hautes sphères parisiennes ont préféré prêter l'international néerlandais dans la foulée au RB Leipzig, et ce, pour qu'il prenne encore du galon. Et alors que Xavi Simons était supposé revenir à Paris à l'issue de cet exercice 2023-2024, il pourrait rester plus longtemps en Bundesliga. En effet, à en croire Sky , le PSG et le RB Leipzig auraient trouvé un accord verbal pour prolonger le séjour de l'attaquant de 20 ans en Allemagne. Une information démentie par Abdellah Boulma.

Le PSG et Leipzig vont échanger en 2024