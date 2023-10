Mercato : Nouvelle révélation choc sur un crack du PSG ?

Thibault Morlain

Racheté par le PSG cet été, Xavi Simons a immédiatement été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Un prêt qui ne dispose toutefois pas d'option d'achat alors que les Allemands ont déjà émis le souhait de conserver le Néerlandais plus longtemps que prévu. Quid alors de l'avenir de Xavi Simons ? De nouvelles révélations sont arrivées.

A 20 ans, Xavi Simons fait très bonne impression au RB Leipzig en ce début de saison. Il n'en fallait pas plus pour que le club allemand demande conserver le Néerlandais au-delà de cette saison. Pour rappel, Xavi Simons est aujourd'hui prêté par le PSG, mais aucune option d'achat n'a été négociée.

Accord PSG-Leipzig ?

L'avenir de Xavi Simons fait donc déjà beaucoup parler et ce mercredi, Sky annonce qu'il existerait un accord verbal entre le PSG et Leipzig afin d'allonger l'aventure du milieu néerlandais de l'autre côté du Rhin. Pour autant, comme le précise le média allemand, cela n'a pas été encore mis à l'écrit et rien n'est acté pour l'avenir de Xavi Simons.

Un départ qui change tout pour Xavi Simons ?

Tout reste donc possible pour Xavi Simons. D'autant plus que c'est Max Eberl, aujourd'hui ancien directeur sportif du RB Leipzig, qui serait à l'origine de cet accord verbal avec le PSG. Son départ pourrait-il tout remettre en cause pour le Néerlandais ? Affaire à suivre...