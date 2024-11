«Il se fait niq***», un joueur a plombé le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une prestation aboutie contre Toulouse, Matvey Safonov était de retour dans les buts du PSG, mais cette fois-ci en Ligue des champions à l’occasion du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir. Cependant, le portier russe n’a pas fait oublier Gianluigi Donnarumma, commettant même une erreur que l’Italien aurait clairement pu faire.

Titulaire contre Toulouse, Matvey Safonov avait été plutôt convaincant face à une équipe qui pressait haut. Une façon de préparer le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich ? La réponse est oui puisque Luis Enrique a une nouvelle fois privilégié le portier russe à la place de Gianluigi Donnarumma. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque Matvey Safonov a été responsable sur le but bavarois, comme le regrette Daniel Riolo.

«Safonov, c’est sur une cagades exactement style Donnaruma, il se fait niqu*r»

« Une partie des supporters du PSG, voire une majorité ont dû se dire de toute façon, Donnarumma vu les cagades qu’il fait en Ligue des Champions, surtout sur les ballons en l’air, avec Safonov, pourquoi pas. C’est quand même étonnant déjà à la base que ton gardien titulaire, qui est quand même un peu une vedette, que tu te dises pourquoi pas le sortir. C’est dire si t’as confiance, l’état de confiance des supporters du PSG en leur gardien et l’équipe. Et tu vois pas que Safonov, c’est sur une cagades exactement style Donnaruma, qu’il se fait niquer. C’est incroyable », lance le journaliste de RMC au micro de l’After Foot avant de poursuivre.

«C’est manque d’expérience»

« Il faudra quand même revenir sur ce but et pourquoi ce but arrive, qui traduit quelque part tout le manque d’expérience, de préparation et de QI des joueurs : Dembélé. Avant le but, tu vois l’épisode… Ce ballon qui est posé par l’arbitre, Dembélé fait exprès ou pas, il ne connait pas le règlement, il pense que le ballon doit lui revenir. Il y a dispute où Dembélé prend le carton jaune après avoir lâché 3 fils de pute à l’arbitre. Dembélé se plaint, ne connaissant pas le règlement. Il se plait, lâche 3 insultes lourdes, heureusement l’arbitre ne comprend sinon c'est même rouge direct à ce moment là, il se déconcentre, l’arbitre l’appelle, intervention de Marquinhos, qui lâche le marquage, corner, Safonov aux fraises, but. C’est manque d’expérience. Et ça ça donne que l’autre a déjà un carton, que derrière à force de faire des pressings déjantés parce Gifi demande de courir comme des malades, il se jette, prend le 2ème jaune, le PSG termine à 10. Et franchement, vu la fin du match, avec Dembélé, on ne dit qu’il y avait peut-être pas quelque chose à gratter », ajoute Daniel Riolo.