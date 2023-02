«Il n’est plus au niveau», terrible annonce sur une star du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Surclassé par le Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des champions (défaite 0-1), le PSG va devoir réaliser l'exploit en Allemagne le 8 mars prochain. Mais pour venir à bout de son adversaire, le club parisien va devoir compter sur un Neymar des grands soirs, ce qui n'a pas été le cas au match aller. L'international brésilien a raté sa rencontre et n'a pas échappé aux critiques.

Le PSG s'est raté ce mardi soir. Les choix tactiques de Christophe Galtier, notamment celui de laisser la possession au Bayern Munich, n'ont pas été payants. Alignés sur le front de l'attaque, le duo Lionel Messi-Neymar est aussi apparu sans solution. Les rares incursions de l'international brésilien n'ont mené à rien. Auteur d'un nouveau match moyen, Neymar demeure la cible de critiques, notamment de la part d'observateurs comme Daniel Riolo, qui lui reproche son hygiène de vie. « Et donc du coup le « neyday »… c’est reporté à quand ? Début mars à Munich ? Ou ça se transforme en « neynight » à Bougival ? Comment ça se passe ? » a-t-il lâché sur Twitter.

Neymar «très touché», le PSG dit tout https://t.co/DIiqgBpWQ2 pic.twitter.com/MTTN6ViImJ — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Neymar ? Catastrophique »

Présent au micro de l' After Foot ce mardi, Julien Laurens n'a pas, non plus, été tendre avec Neymar. « Neymar ? Catastrophique. Je suis désolé, j’aimerais bien dire autre chose, mais ce soir on voit toutes les limites actuelles de Neymar, et pas qu’actuelles. Parce que je ne pense pas que ce sera mieux. Même s’il n’est à 100 %, il n’en est pas loin » a confié le journaliste de RMC.

« Il montre ses limites »