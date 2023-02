Il l'annonce, le PSG va vivre un nouveau cauchemar

La rédaction

Ce mardi, le PSG privilégiera la Ligue des Champions à la fête des amoureux. La meilleure date pour débuter une idylle en Europe ? Rien n'est moins sur et cela pourrait même tourner à la déception selon Bixente Lizarazu. L'ancien munichois, au vu des prestations récentes des parisiens, ne se fait guère d'illusions pour eux.

La dernière fois que le PSG avait joué un match de Ligue des Champions un 14 février, cela s'était terminé sur un 4-0 en leur faveur, au terme, sans doute, d'un des meilleurs matchs de l'ère QSI, face à Barcelone, en 2017. Mais, même si la crise est présente dans la capitale, le PSG est souvent parvenu à embêter l'ogre bavarois.

La crise couve aussi au Bayern

Si tous les projecteurs sont braqués sur le club parisien, le Bayern Munich aussi n'appréhende pas ce match dans les meilleures conditions. Manuel Neuer devrait écoper d'une amende d'1,6M€ car il a lavé son linge sale en public, dans les médias allemands, sur le renvoi d'une figure historique du club et ami, Toni Tapalovic. Oliver Kahn avait alors sévèrement recadré son gardien dans la presse.

Crise au PSG : L'Allemagne jubile https://t.co/sjGy6JuIQ1 pic.twitter.com/Z5jdtVcVgV — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

« Le Bayern est préparé »