C'est la crise à Paris, il veut détruire le PSG

La rédaction

Alors que le choc face au Bayern approche pour le PSG, les hommes de Christophe Galtier ne se sont pas rassurés lors des derniers matchs. Mais du côté des Bavarois, c’est tout l’inverse, en témoigne d’ailleurs la victoire 3-0 face à Bochum ce samedi. Et comme l'a annoncé le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, il veut profiter de la situation compliquée du PSG pour marquer un grand nombre de buts.

L’affiche de la saison approche à la fois pour les supporters du PSG et du Bayern. Ce mardi, les Bavarois se rendront au Parc des Princes pour y affronter un PSG très inquiétant ces derniers temps. De son côté, le Bayern, entraîné par Julian Nagelsmann, enchaîne les bonnes prestations. Ce qui plaît forcément au directeur sportif du club Hasan Salihamidzic. Interrogé par Téléfoot , il a annoncé vouloir inscrire un grand nombre de buts à Gianluigi Donnarumma.

«On veut marquer le plus possible»

Le directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic, s’est confié sur le style de jeu de son club, réputé pour être très offensif, mais surtout connu pour ne jamais rien laisser à son adversaire. Selon ce dernier, ces attributs font tout simplement partie de l’ADN du club : « On joue toujours de manière très offensive. On veut marquer le plus possible, c’est notre philosophie. Notre première partie de saison était top, et on veut continuer à jouer comme ça » .

Un match extrêmement attendu