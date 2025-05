«Il faut que tu t’en ailles», départ surprise au PSG !

Au cours d'un long entretien accordé à la journaliste Anne-Laure Bonnet, Alain Roche est revenu sur son départ du PSG durant l'été 1998. Une décision à laquelle il ne s'attendait pas, notamment car il s'était entretenu longuement avec son nouvel entraîneur Alain Giresse quelques minutes avant de recevoir l'appel fatal.

Roche raconte son passage au PSG

« J’avais fait Bordeaux qui était, à l’époque, le plus grand club de France. J’avais joué avec des Giresse et bien d’autres. Puis, j’étais parti à Marseille parce que Bernard Tapie me sollicitait et Bordeaux voulait me faire partir pour gagner de l’argent. Puis il y a Auxerre et enfin le PSG avec un autre projet. Canal + avait recruté Valdo, Artur Jorge, Ricardo. Donc le projet était fantastique. On ne pouvait pas rêver mieux » a déclaré Roche. Avec le PSG, il remportera une Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes en 1996.