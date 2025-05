Mbappé : Le Real Madrid imite le PSG !

Lors de ses dernières années au PSG, Kylian Mbappé était la tête de gondole du club. En effet, les hautes sphères parisiennes ont placé leur ancien numéro 7 au centre de leur projet. Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait décidé d'en faire de même à partir de maintenant.

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l' AS Monaco pour boucler la signature de Kylian Mbappé . En effet, l'international français a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a levé sa clause à 180M€, Kylian Mbappé a été transféré définitivement au PSG .

Mbappé était la tête de gondole du PSG

Dans l'ombre de Neymar lors de ses premières années à Paris, Kylian Mbappé est finalement devenu le leader du projet du PSG. Malgré la présence du Brésilien et de Lionel Messi, la star de 26 ans était la tête de gondole du club rouge et bleu après sa prolongation en 2022. Et aujourd'hui, le Real Madrid aurait décidé d'imiter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.