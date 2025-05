PSG : Une star à 200 %, il annonce du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir, le PSG dispute la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Une rencontre marquée par les présences de grands gardiens dans chaque but. Impérial depuis plusieurs matchs, Gianluigi Donnarumma est attendu au tournant sur ce choc. Et si le portier italien a récemment été ménagé, ce dernier sera à 200 % selon Fabrice Grange.

Le choc approche pour le PSG. Auteur d’une saison remarquable, le club de la capitale s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison. Samedi soir, c’est une finale de Ligue des Champions que les hommes de Luis Enrique doivent aborder avec le plus de sérieux possible.