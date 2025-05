PSG : Grosse inquiétude pour Dembélé ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu durant les premiers mois de l'année, Ousmane Dembélé est en revanche plus discret depuis quelques matches. Le numéro 10 du PSG semble effectivement beaucoup moins clinique face au but que lors de son début d'année 2025. De quoi s'inquiéter à quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan ?

Entre le 15 décembre et le 16 mars, Ousmane Dembélé avait inscrit la bagatelle de 24 buts en 16 matches toutes compétitions confondues. Trois mois de folie durant lesquels le numéro 10 du PSG était en feu faisant preuve d'un réalisme jamais vu dans sa carrière. Cependant, l'international français semble être plus en difficulté puisqu'il n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 16 mars, ce qui ne l'a pas empêché de finir meilleur buteur du championnat. En Ligue des champions, c'est à peine mieux, malgré son but très important sur la pelouse d'Arsenal. Et samedi soir, sa prestation en finale de la Coupe de France contre Reims (3-0) n'a guère rassuré à une semaine d'une autre finale, celle de la Ligue des champions contre l'Inter Milan. De quoi s'inquiéter ?