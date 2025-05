PSG : Ousmane Dembélé, la fin annoncée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, souvent critiqué pour son inefficacité et ses blessures, s'est transformé cette saison sous le maillot du PSG. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, le joueur de l’équipe de France a marqué 33 buts et offert 13 passes décisives en 48 matchs, faisant oublier Kylian Mbappé. Sa métamorphose impressionne, notamment Luis Fernandez.

C’est la saison de la métamorphose pour Ousmane Dembélé ! Critiqué pour son manque d’efficacité et ses blessures à répétition, l’international français de 28 ans enchaîne les matchs sous le maillot du PSG et a même réussi à faire oublier Kylian Mbappé en attaque, avec 33 buts et 13 passes décisives en 48 matchs. Une réussite que Dembélé doit en partie à Luis Enrique, ayant décidé de le repositionner dans l’axe cette saison. Luis Fernandez est conquis.

« Aujourd’hui c’est fini, on ne dit plus rien » « Par rapport à ce changement, faut quand même rendre hommage à Luis Enrique, confie l’ancien entraîneur du PSG dans Téléfoot. Voir ce que fait Dembélé aujourd’hui, chapeau ! Car il a retourné toute une situation qui était un peu critique, et aujourd’hui c’est fini, on ne dit plus rien, confiance totale. Tout ce qu’il peut faire, tout ce qu’il va faire, il va le réussir ».