PSG - Luis Enrique : «Gênant», cette grosse décision qui fait parler !

Samedi soir face au Stade de Reims, le PSG a remporté une fois de plus la Coupe de France (3-0). Dans une rencontre marquée par la présence de nombreux titulaires, Luis Enrique a décidé de ne pas faire jouer Gianluigi Donnarumma. S’il a été ménagé lors des dernières semaines, le portier italien sera néanmoins en forme samedi selon Fabrice Grange.

« Ce n'est pas gênant, ça n'aura pas d'incidence sur sa performance »

« Ce n'est pas gênant, ça n'aura pas d'incidence sur sa performance à Munich. On ne parle pas de quelqu'un qui a coupé plusieurs mois et dont les prises de décision peuvent être plus difficiles à son retour. Là, on parle d'un gardien qui a enchaîné toute la saison (39 apparitions toutes compétitions confondues) et qui a continué à s'entraîner dans des séances de haut niveau. À cette époque de la saison, le rythme, les repères sont là, aucun souci. Luis Enrique et son staff ont sans doute recherché la fraîcheur, physique et surtout mentale, ce qui n'est pas en opposition avec la performance », a ainsi confié l'actuel entraîneur des gardien d'Al-Duhail au Qatar auprès de l'Equipe.