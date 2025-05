«Un rêve» : Après l’OM, il signe au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le PSG entre 1992 et 1998, Alain Roche est revenu sur sa carrière et donc sur son arrivée dans la capitale. Après une formation aux Girondins de Bordeaux et deux passages express à Auxerre puis à l'OM, le défenseur central avait réalisé son rêve en signant pour le club parisien.

Passée par beIN SPORTS, Anne-Laure Bonnet va à la rencontre d’anciennes gloires du PSG pour le compte PSG Originals. Dernièrement, la journaliste a parcouru la carrière d’Alain Roche. Passé par le club de la capitale entre 1992 et 1998, malgré un passage à l’OM, le défenseur a garni son armoire à trophées en remportant le championnat en 1994, deux Coupes de France et surtout la Coupe d’Europe des vainqueur de Coupes en 1996. Durant six ans, Roche a vécu un rêve, dans un projet porté par les ambitions de Canal +.

Alain Roche raconte sa signature au PSG « J’avais fait Bordeaux qui était, à l’époque, le plus grand club de France. J’avais joué avec des Giresse et bien d’autres. Puis, j’étais parti à Marseille parce que Bernard Tapie me sollicitait et Bordeaux voulait me faire partir pour gagner de l’argent. Puis il y a Auxerre et enfin le PSG avec un autre projet. Canal + avait recruté Valdo, Artur Jorge, Ricardo. Donc le projet était fantastique. On ne pouvait pas rêver mieux » a déclaré Alain Roche.