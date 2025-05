PSG : Zidane trahit l'OM, c'est validé !

Ce samedi soir, le PSG va affronter l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Interrogé sur cette rencontre au sommet, Zinedine Zidane a affirmé qu'il voulait voir le club parisien soulever la Coupe aux Grandes Oreilles, et ce, même s'il est né à Marseille. D'après Kevin Diaz, l'annonce du Ballon d'Or 98 n'est pas « bizarre ».

Tombeur de Brest , Liverpool, Aston Villa et d' Arsenal, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions . Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi tentera de remporter la toute première Coupe aux Grandes Oreilles de son histoire contre l' Inter ce samedi soir à l' Allianz Arena de Munich .

Ligue des Champions : Zidane va supporter le PSG

Lors d'un entretien accordé à Canal +, Zinedine Zidane a annoncé qu'il allait regarder la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, et qu'il supporterait le club parisien. « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne », a déclaré le Ballon d'Or 98. Une sortie qui ne devrait pas faire plaisir aux supporters de l'OM. Si Zinedine Zidane n'a jamais porté le maillot du club phocéen, il est né à Marseille.