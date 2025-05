PSG : Le boss s’est «battu», il valide !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Club très populaire, le PSG peut compter sur le soutien de nombreux sportifs amoureux des Rouge et Bleu, comme Richard Gasquet. Le tennisman français, qui dispute son dernier Roland-Garros, s’est livré dans les colonnes du Parisien sur son admiration porté envers le travail effectué par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG dispose de nombreux supporters connus partout dans le monde. En France , plusieurs sportifs n’hésitent pas à clamer leur amour du club parisien. Parmi eux, on peut notamment relever Pierre Gasly , Esteban Ocon , Victor Wembanyama , ou encore Thibaut Pinot .

« J’habitais vraiment juste en face du Parc ! »

Mais c’est également le cas de Richard Gasquet. Icône du tennis français, le gaucher s’est confié auprès du Parisien sur son amour pour le PSG. « Quand je suis arrivé à Paris, à 15 ans, j’habitais vraiment juste en face du Parc ! Je n’avais même pas 50 m à faire pour y être. Donc, forcément, j’allais voir les matchs. Il y avait des gens qui m’invitaient, on allait un peu dans les virages avec mon père. En plus, à l’époque, grâce au Parisien, j’avais pu aller rencontrer Ronaldinho au camp des Loges. C’était il y a 23 ans ça ne nous rajeunit pas ! Après, j’ai continué à y aller régulièrement, quel que soit mon classement. Dès que je rentrais de tournoi, j’étais au Parc, d’autant plus que je suis resté longtemps dans le quartier », confie-t-il.