«Il était monstrueux» : Attaqué au PSG, il balance

Aujourd'hui décrié au PSG, Christophe Galtier a gardé une belle image à l'ASSE. Entraîneur du club stéphanois entre 2009 et 2017, le technicien français est parvenu à faire des miracles à Saint-Etienne grâce à une proximité assumée avec ses joueurs. Auteur d'une biographie sur Christophe Galtier, Maxime Brigand est revenu sur son passage chez les Verts.

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a remporté le trophée le plus prestigieux de sa carrière au LOSC (champion de France en 2021). Mais le technicien laissera aussi une trace indélébile dans l'histoire de l'ASSE. A la tête de la formation stéphanoise entre 2009 et 2017, Galtier a fait des miracles avec des moyens limités. Le point le plus culminant reste sa victoire en Coupe de la Ligue en 2013. Auteur d'une biographie sur Galtier, Maxime Brigand a raconté le parcours du technicien à Saint-Etienne.

« Wahou, il était assez monstrueux ! »

« J’ai échangé avec César Arghirudis (l’analyste vidéo, NDLR). Il m’a conforté dans plein de choses. Christophe Galtier est très moderne et propose des choses plutôt cool. J’ai discuté avec certains joueurs un peu nostalgiques de cette époque, comme Romain Hamouma. J’ai revu les prestations de Sylvain Marchal (2010-2012) dont je ne mesurais pas les qualités. Puis Loïc Perrin… Wahou, il était assez monstrueux ! » a raconté l'auteur, qui raconte la méthode Galtier à l'ASSE.

« C’est un entraîneur qui est dans le participatif »

« Ils m’ont quasiment tous dit que la principale force de Galtier était qu’il acceptait de ne pas tout savoir. Il donne beaucoup de poids à son groupe et essaye de l’amener vers ce que lui veut. Mais s’il voit que ça ne suit pas, il ne va pas forcer. C’est un entraîneur qui est dans le participatif et il veut impliquer tout le monde » a confié Brigand.

« Galtier a réussi à créer une bande de potes »