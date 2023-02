Incroyable surprise pour la vente de l’ASSE, « une opportunité unique » se présente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de tonnerre dans le dossier lié à la vente de l'ASSE. Alors que les négociations sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, une entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels a fait une levée de fonds pour racheter le club français. 100M€ sont nécessaires pour mettre la main sur la formation stéphanoise, dont le maintien en Ligue 2 est loin d'être assuré.

Démarré en avril 2021, le projet de vente de l'ASSE est à l'arrêt. Pourtant, les candidatures ont été nombreuses ces derniers mois, et ce malgré la situation sportive de l'équipe. Mais alors que l'on pensait que ce dossier avait été mis au fond du placard, voilà qu'un nouvel acteur se manifeste pour racheter l'ASSE. Il s'agit de Blockapital, un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. L'entreprise réalise une levée de fonds pour mettre la main sur le club stéphanois.





« Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100M€ »

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet » peut-on lire sur le site internet de l'entreprise. L'identité du club en question n'est pas révélée, mais plusieurs indices sont distillés et ne laissent que très peu de doute.

Blockapital essaie d'attirer les investisseurs

« Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place. Un club à 2 millions de fans sur les réseaux sociaux (6ème en France) et 4ème club le plus télévisé en France au cours des 5 dernières années, ce qui est un critère clé dans la distribution des droits TV, avec notamment la 6ème page Facebook la plus consultée en Ligue 1, derrière Paris, Monaco, Lyon, Marseille et Lille. Ce dossier est confidentiel et nous ne pouvons pas révéler le nom du club, mais nous sommes prêts à discuter de nos opportunités d’investissement avec vous en privé » p eut-on lire. Le rôle des investisseurs est aussi détaillé.

« Vous serez en mesure de participer à la stratégie et à la direction du club »