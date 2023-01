Ibrahimovic vient sauver Mbappé, ça lui retombe dessus

Amadou Diawara

Lors des festivités après leur sacre à la Coupe du Monde, les Argentins s'en sont pris à Kylian Mbappé, n'hésitant pas à le chambrer à plusieurs reprises. Invité à prendre position sur cette affaire, Zlatan Ibrahimovic a tenu à prendre la défense de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. Toutefois, le géant suédois a été attaqué par la marque Esnáider, sponsor officiel de l'Albiceleste.

Alors que Kylian Mbappé a critiqué le football sud-américain il y a quelques mois, l'Argentine a pris sa revanche au Qatar. Après avoir remporté la finale de la Coupe du Monde face à la France, les joueurs de l' Albiceleste ont chambré le numéro 10 tricolore à plusieurs reprises.

¡ESTÁ LOCO! 🤯😱Este pibe se tatuó todos los mundiales, champions y balones de oro que ganó Zlatan en su carrera. https://t.co/UOhWEPof6q pic.twitter.com/9IOClx0bxm — Esnáider ⭐⭐⭐ (@SchneiderARG) January 25, 2023

Ibrahimovic annonce que l'Argentine ne gagnera plus la Coupe du Monde

Lors d'un entretien accordé à France Inter , Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu s'empêcher de voler au secours de Kylian Mbappé, recadrant à sa manière la sélection argentine de football : « Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce qu’on se souviendra de Messi, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus. On ne gagnera pas comme ça ».

Un sponsor argentin se moque du palmarès d'Ibrahimovic