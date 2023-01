Ibrahimovic revient en France avec une incroyable punchline

Arnaud De Kanel

Sept ans après avoir quitté le PSG, Zlatan Ibrahimovic a fait son retour en France la semaine passé. Le géant suédois s'est essayé au cinéma dans le dernier film de la saga des gaulois Astérix et Obélix. Le réalisateur Guillaume Canet raconte comment il a convaincu Zlatan de se prêter au jeu.

Zlatan Ibrahimovic est de retour en France, non pas sur les pelouses mais dans les salles de cinéma. L'ancien attaquant du PSG joue un rôle dans le dernier Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet. Et comme à son habitude, Zlatan a lâché une énorme punchline. Guillaume Canet explique sa rencontre avec le Suédois.

Marion Cotillard & Zlatan Ibrahimović alla prima di “Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu” (2023) pic.twitter.com/mIqr7znNHK — need (@nfcbis) January 19, 2023

«Comment César peut jouer le bras droit de César ?»

Fin connaisseur de la BD Astérix et Obélix , Zlatan Ibrahimovic a été séduit lorsque Guillaume Canet lui a proposé de devenir un proche de Jules César dans le dernier film de la saga intitulé Astérix et Obélix : L’empire du Milieu . Au départ le Français pensait au combattant Conor McGregor. « Je pensais à un gladiateur. Et au départ, je voulais un combattant. Je m'étais dit McGregor ou un mec comme ça », révèle Guillaume Canet. Cela, c'était bien avant que Yohan Baiada, un des co-producteurs, ne lui souffle le nom de Zlatan Ibrahimovic à l'oreille. Le réalisateur a activé son réseau pour entrer en contact avec l'ancien attaquant du PSG et lui proposer le rôle. La réaction de Zlatan vaut le détour. « Il me demande quel rôle il va jouer. Et je lui dis que c'est pour jouer le bras de droit de Jules César. Il y a un temps silencieux : "Comment César peut jouer le bras droit de César ?" », confie Guillaume Canet à l’occasion des Rendez-vous du cinéma français d’Unifrance . Immédiatement, Zlatan est fier de sa punchline et se projette sur la suite en parlant argent.

«Tu ne vas pas me payer avec un an de pass au Parc Astérix»

Et pour cela, le Suédois va faire usage de son humour légendaire avec une punchline dont lui seul a le secret. « Le cachet ? Tu ne vas pas me payer avec un an de pass au Parc Astérix ? », plaisante Ibra. Quelques jours plus tard, Guillaume Canet faisait le déplacement à Milan pour rencontrer Zlatan Ibrahimovic, où plutôt Antivirus comme il se nomme dans le film. Une première expérience au grand écran qui l'a comblé.

«Je mettais des pastèques à tout le monde !»